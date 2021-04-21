Клум — бананом, Эрнст — колокольчиком: как звезды защищаются от злых духов

Королевские особы тоже не являются исключением. Кейт Миддлтон носит украшение от уэльского дизайнера Хэйли Джонс. Эксклюзивный аксессуар символизирует любовь Кейт к своим детям, что воплощено в подвесках с буквами G, C, L — Джордж (George), Шарлотта (Charlotte) и Луи (Louis). Необычным талисманом похвасталась Софья Эрнст во время интервью для Vogue. Постоянным жителем сумочки актрисы является свиристель в виде птицы. Еще один оберег — колокольчик, изгоняющий злых духов, который ей подарила Рената Литвинова на репетиции «Северного ветра». Эрнст призналась, что искренне верит в пользу амулета и носит его всегда с собой.