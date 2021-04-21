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Клум — бананом, Эрнст — колокольчиком: как звезды защищаются от злых духов

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Хайди Клум носит брелок-банан на сумке

Фото: Eastnews

На селебрити постоянно устремлены миллионы взглядов, поэтому они знают наверняка, как спасаться от негативной энергии. Кто-то пользуется услугами астрологов и экстрасенсов, а кто-то спасается украшениями с сакральным смыслом. Считается, что яркие детали в образе отводят дурной глаз. Возможно, поэтому Мадонна не изменяет акцентным украшениям и любимому перстню с Фридой Кало, а Хайди Клум не расстается с плюшевым брелоком в форме банана.

Королевские особы тоже не являются исключением. Кейт Миддлтон носит украшение от уэльского дизайнера Хэйли Джонс. Эксклюзивный аксессуар символизирует любовь Кейт к своим детям, что воплощено в подвесках с буквами G, C, L — Джордж (George), Шарлотта (Charlotte) и Луи (Louis). Необычным талисманом похвасталась Софья Эрнст во время интервью для Vogue. Постоянным жителем сумочки актрисы является свиристель в виде птицы. Еще один оберег — колокольчик, изгоняющий злых духов, который ей подарила Рената Литвинова на репетиции «Северного ветра». Эрнст призналась, что искренне верит в пользу амулета и носит его всегда с собой.

Мадонна / Instagram @madonna

Дарья Мороз наделяет сакральным смыслом кристаллы. В ее сумке — два постоянных спутника, которые гармонизируют энергию и отгоняют негатив. Горный хрусталь и кристалл, подаренные подругами, помогают ей ощущать себя защищенной. А Ляйсан Утяшева использует детские игрушки, которые она меняет у детей на конфеты. Гимнастка считает, что они приносят удачу.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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