Клум — бананом, Эрнст — колокольчиком: как звезды защищаются от злых духов
Фото: Eastnews
Королевские особы тоже не являются исключением. Кейт Миддлтон носит украшение от уэльского дизайнера Хэйли Джонс. Эксклюзивный аксессуар символизирует любовь Кейт к своим детям, что воплощено в подвесках с буквами G, C, L — Джордж (George), Шарлотта (Charlotte) и Луи (Louis). Необычным талисманом похвасталась Софья Эрнст во время интервью для Vogue. Постоянным жителем сумочки актрисы является свиристель в виде птицы. Еще один оберег — колокольчик, изгоняющий злых духов, который ей подарила Рената Литвинова на репетиции «Северного ветра». Эрнст призналась, что искренне верит в пользу амулета и носит его всегда с собой.
Дарья Мороз наделяет сакральным смыслом кристаллы. В ее сумке — два постоянных спутника, которые гармонизируют энергию и отгоняют негатив. Горный хрусталь и кристалл, подаренные подругами, помогают ей ощущать себя защищенной. А Ляйсан Утяшева использует детские игрушки, которые она меняет у детей на конфеты. Гимнастка считает, что они приносят удачу.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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