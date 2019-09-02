Климова в клетчатом платье, Зара в элегантном костюме и другие стильные звездные мамы на 1 сентября

Фаворитами звезд в День знаний оказались брючные костюмы со строгими прямыми брюками и удлиненными блейзерами. Каждая внесла в образ что-то необычное: певица Зара – асимметричные детали, а Юлия Барановская и вовсе выбрала стильную двойку в конфетно-розовом цвете. Ксения Бородина, Слава и Ани Лорак предпочли последовать традиционному правилу: белый верх, черный низ. Маша Малиновская устроила день, свободный от школьной формы, появившись на празднике в спортивном костюме и кроссовках.