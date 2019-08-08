Клетка «виши» и разрез от бедра: Бейонсе скрывает беременность асимметричным платьем

Певица поделилась серией фотографий, на которых она позирует в легком приталенном платье в клетку «виши» – принт-фаворит последних сезонов. Асимметричный крой платья-рубашки с нескромным разрезом от бедра подчеркнул аппетитные формы Бейонсе. К наряду звезда подобрала лаконичные белые мюли на каблуке, винтажные очки в оправе «кошачий глаз» и оригинальную каркасную сумку лавандового цвета. Общую гамму образа поддержала яркая сиреневая помада.