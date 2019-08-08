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Клетка «виши» и разрез от бедра: Бейонсе скрывает беременность асимметричным платьем

Бейонсе продемонстрировала летний аутфит на основе легкого асимметричного платья. Фолловеры в замешательстве: многие заметили округлившийся живот 37-летней поп-дивы, что активно обсуждалось в комментариях.

Певица поделилась серией фотографий, на которых она позирует в легком приталенном платье в клетку «виши» – принт-фаворит последних сезонов. Асимметричный крой платья-рубашки с нескромным разрезом от бедра подчеркнул аппетитные формы Бейонсе. К наряду звезда подобрала лаконичные белые мюли на каблуке, винтажные очки в оправе «кошачий глаз» и оригинальную каркасную сумку лавандового цвета. Общую гамму образа поддержала яркая сиреневая помада.

Фото: Instagram

Подписчики заметили на фото живот и активно обсуждают четвертую беременность Бейонсе. «Кто-то еще заметил округлившийся животик или я одна?», «Королева беременна!», «Би, почему ты прячешь свой животик?» – пишут в комментариях.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram, Globallook

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