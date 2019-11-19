Клетчатая юбка, прозрачная водолазка, массивная цепь: Валерия в ретро-образе споет в дуэте с героем «Голос 60+»

Поклонники певицы Валерии часто восхищаются ее чувством стиля. Стройная фигура, над которой неустанно работает женщина, позволяет ей экспериментировать, и очередной образ — с клетчатой юбкой, черными колготками, прозрачной водолазкой и массивной цепью — ей, судя по отклику пользователей Instagram, удался.

«"Суровые" будни. "Голос" в Крокусе. Буду петь дуэтом с замечательным участником Голоса 60+ Владимиром Грицыком», — анонсировала певица.