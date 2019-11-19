Клетчатая юбка, прозрачная водолазка, массивная цепь: Валерия в ретро-образе споет в дуэте с героем «Голос 60+»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Валерии
Поклонники певицы Валерии часто восхищаются ее чувством стиля. Стройная фигура, над которой неустанно работает женщина, позволяет ей экспериментировать, и очередной образ — с клетчатой юбкой, черными колготками, прозрачной водолазкой и массивной цепью — ей, судя по отклику пользователей Instagram, удался.
«"Суровые" будни. "Голос" в Крокусе. Буду петь дуэтом с замечательным участником Голоса 60+ Владимиром Грицыком», — анонсировала певица.
«Потрясающе выглядите!! Браво», «Очень красивая! И цвет идет», «Наряд🔝🌹🌹🌹😘😉💞Очень сексуальна», «Секси наряды вам к лицу», «А на Вас бижутерия или драг. металл?», «Вы здесь очень похожи на Л. Гурченко», «Насколько идеальная... Волшебная Валерия, образ каждый день разный, а энергия притяжения та же — родная», «Вы всегда великолепны!приятно наблюдать за вашим творчеством», — обсуждают в комментариях.
А как вам образ певицы?
Фото и видео: instagram
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