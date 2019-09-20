«Клатч-пельмень» и тренч в стиле 90-х: Ника Белоцерковская в дерзком образе устроила фотосессию у пруда

Белоцерковская составила стильный аутфит на основе длинного тренча из кожи в актуальном оттенке хаки. Деталь, активно цитирующую стиль девяностых, дополнили классические серые брюки в клетку «гленчек» и светлая рубашка. Органичным завершением образа стали туфли-слингбэки на каблуке от Fendi и хит этого года – объемная сумка из мягкой кожи, по форме напоминающая пирожок, – одна из самых узнаваемых моделей бренда Bottega Veneta.
Фолловерам Вероники Белоцерковской образ пришелся по душе. «Эстетическое удовольствие на вас смотреть», «Меня поражает, как так можно всегда идеально вписываться в любой интерьер или ландшафт!», «Образ прекрасен, туфли невероятные! Вы в гармонии с пейзажем и погодой» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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