Клатч-арбуз и цветочное платье: Анна Нетребко выбрала необычный образ для прогулки в парке

Образ Нетребко – поистине летний. Его главное деталью стало длинное шелковое платье-кафтан с ярким цветочным принтом, будто нарисованным фломастерами. В дополнение к нему – широкая повязка для волос персикового цвета, атласные сандалии-слайды с крупной пряжкой, декорированной кристаллами, и необычный аксессуар – насыщенный клатч в виде арбузной дольки. Завершением образа стали неизменные спутники Анны – массивные украшения.
Неординарный аутфит получил десятки комплиментов от фолловеров. «Анна, какой головокружительный look!», «Дама с арбузом – это классно!», «Жизнеутверждающая сумочка, определяет настроение», «Спасибо за яркие краски во всем!» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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