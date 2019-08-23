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Клатч-арбуз и цветочное платье: Анна Нетребко выбрала необычный образ для прогулки в парке

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Фото: Instagram

Анна Нетребко проводит время с семьей, гуляя по парку в Сочи. 47-летняя оперная певица не изменяет своей любви к ярким цветам и необычным аксессуарам, продолжая восхищать фолловеров смелыми сочетаниями.

Образ Нетребко – поистине летний. Его главное деталью стало длинное шелковое платье-кафтан с ярким цветочным принтом, будто нарисованным фломастерами. В дополнение к нему – широкая повязка для волос персикового цвета, атласные сандалии-слайды с крупной пряжкой, декорированной кристаллами, и необычный аксессуар – насыщенный клатч в виде арбузной дольки. Завершением образа стали неизменные спутники Анны – массивные украшения.

Неординарный аутфит получил десятки комплиментов от фолловеров. «Анна, какой головокружительный look!», «Дама с арбузом – это классно!», «Жизнеутверждающая сумочка, определяет настроение», «Спасибо за яркие краски во всем!» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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