Клатч-арбуз и цветочное платье: Анна Нетребко выбрала необычный образ для прогулки в парке

Неординарный аутфит получил десятки комплиментов от фолловеров. «Анна, какой головокружительный look!», «Дама с арбузом – это классно!», «Жизнеутверждающая сумочка, определяет настроение», «Спасибо за яркие краски во всем!» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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