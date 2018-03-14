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Классические фасоны, живая музыка и Катя Лель в первом ряду: как прошел показ Оксаны Федоровой

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Показ дизайнерской студии Оксаны Федоровой прошел в рамках Mersedes-Benz Fashion Week Russia осень-зима 2018.

Мы не могли не отметить универсальность представленной коллекции. Первая отличительная черта - элегантность и благородство, которые превращают любую женщину в икону стиля. Несмотря на то, что образы рассчитаны в основном на статусных женщин, в коллекции представлены и молодежные модели, которые сочетаются друг с другом благодаря разнообразной цветовой палитре.

Во-вторых, отметим креативное сочетание спортивных вещей и дорогих материалов. Воплотилась эта идея в виде толстовки из вельвета, которая в скором времени станет обязательным атрибутом гардероба стильной женщины. Оксана не прошла мимо трендов мировых Недель моды: закрытая шея и многослойность стали самыми актуальными тенденциями сезона.

Дизайнеры бренд Мисс Вселенной предлагают поиграть с пуховиками, модное значение которых эксперты переосмыслили этой зимой, и теперь качественный пуховик — достойная альтернатива норковым шубам. Их можно носить с хоть бесформенными свитерами, хоть с вечерними платьями.

Линии Oksana Fedorova Design Studio все возрасты покорны, потому что это неустаревающая классика, приспособленная для жизни в мегаполисе. Смотрите галерею фото с показа и наслаждайтесь!

Текст: Марина Токарева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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