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Китчевый леопардовый комбез — тренд 2021 года: как носить и с чем сочетать

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Halpern Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Спорную задачку поставил модницам лондонский дизайнер Майкл Халперн, не так давно показавший новую коллекцию в онлайн-формате. Вердикт однозначен: наряжаться в леопард с головы до ног — главное модное предсказание на этот год. Как носить и с чем сочетать «пятнистые» комбезы и платья — учимся по лукбуку Halpern Fall 2021.

Дизайнер вдохновился клубной культурой 70-х и 80-х годов, сфокусировался на облегающих ромперах, дерзких платьях и даже предусмотрел «хищные» купальники, предназначенные для яхтенных вечеринок. Халперн рассказал, что отдал главные роли комбинезонам после просмотра одного из давних интервью Мэрил Стрип — в нем актриса призналась, что обожает комбезы, потому что в них удобно танцевать.

В коллекции — ироничный взгляд на моду, экстравагантность и обилие китчевых образов, в основе которых — анималистические мотивы. На идею во многом повлиял локдаун, всеобщее желание разодеться в пух и прах и танцевать до рассвета. Для этого дизайнер советует не мелочиться, носить леопардовые принты в самых смелых комбинациях и добавлять к ним алые ботфорты с бахромой.

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Фото: Vogue.com

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