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Кислотный «абажур» и другие модные странности звезд на «Золотом глобусе — 2021»

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Синтия Эриво

Фото: Globallook

28 февраля прошла церемония вручении премии «Золотой глобус — 2021», которая на этот раз приняла новый формат. Кто-то хвастался новыми нарядами офлайн, а кто-то — сидя перед камерами. А мы предлагаем посмотреть, кто из селебрити «проштрафился» в стиле!

Синтия Эриво наблюдала за происходящим с высоты серебристых туфель на гигантских платформах и совершенно беззаботно щеголяла в них по сцене. Актриса будто претендовала на роль главной героини торжества, а помогло ей в этом платье графичного силуэта из кутюрной коллекции Valentino весна-лето 2021. На фоне всеобщего увлечения пайетками и сдержанными цветами актриса выглядела максимально ярко.

Кстати, о пайетках — их на этот раз было действительно много. Отличилась Брюс Даллас Ховард, которая не постеснялась неидеальных форм в облегающем платье-«чешуе» с градиентом от Temperley London. Туда же — и Эми Полер в экстремально коротком платье-жакете от Moschino, которое дополнила плотными черными колготками.

Фото: Globallook

А вот Тина Фей решила не тратить время на сложносочиненный образ и появилась на мероприятии в таком же наряде, как у своей российской коллеги по цеху Елизаветы Боярской. В модной гонке за платье из кутюрной коллекции Ulyana Sergeenko Фей заняла почетное второе место: Боярская блистала в нем и украшениях Tous еще 15 февраля на одной из столичных вечеринок.

Фото: Пресс-служба

А как думаете вы — кому платье с цветочным принтом и «драматичными» рукавами больше к лицу?

Фото: Globallook

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