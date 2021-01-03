Кислотный «абажур» и другие модные странности звезд на «Золотом глобусе — 2021»
Фото: Globallook
Синтия Эриво наблюдала за происходящим с высоты серебристых туфель на гигантских платформах и совершенно беззаботно щеголяла в них по сцене. Актриса будто претендовала на роль главной героини торжества, а помогло ей в этом платье графичного силуэта из кутюрной коллекции Valentino весна-лето 2021. На фоне всеобщего увлечения пайетками и сдержанными цветами актриса выглядела максимально ярко.
Кстати, о пайетках — их на этот раз было действительно много. Отличилась Брюс Даллас Ховард, которая не постеснялась неидеальных форм в облегающем платье-«чешуе» с градиентом от Temperley London. Туда же — и Эми Полер в экстремально коротком платье-жакете от Moschino, которое дополнила плотными черными колготками.
Фото: Globallook
А вот Тина Фей решила не тратить время на сложносочиненный образ и появилась на мероприятии в таком же наряде, как у своей российской коллеги по цеху Елизаветы Боярской. В модной гонке за платье из кутюрной коллекции Ulyana Sergeenko Фей заняла почетное второе место: Боярская блистала в нем и украшениях Tous еще 15 февраля на одной из столичных вечеринок.
Фото: Пресс-служба
А как думаете вы — кому платье с цветочным принтом и «драматичными» рукавами больше к лицу?
Фото: Globallook
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