Кислотная фуксия и тотальный oversize: Альбина Джанабаева показала, как носить неон зимой

«Неоновый ангел», «Красивая и яркая!», «Вам очень идет», «Смотря на это фото, я улыбнулась. Спасибо вам», «Шикарная женщина», «Вы очень красивая и светлый человек», «Альбина, вы прекрасно выглядите, прям излучаете тепло и доброту, так и хочется вам улыбнуться в ответ», «Очень стильно и ярко», «Альбина, ты эффектная, экзотичная» — не жалели комплиментов фолловеры.

Фото: Instagram

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