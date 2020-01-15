Кислотная фуксия и тотальный oversize: Альбина Джанабаева показала, как носить неон зимой
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Добавила цвета хмурому вторнику и рада. А знаете почему? Некоторые прохожие улыбались, и это здорово! Всем улыбок и тепла» — прокомментировала Джанабаева свой новый пост в Instagram. Для прогулки по центру Москвы звезда выбрала объемную куртку oversize в насыщенном оттенке неоновой фуксии. Яркую деталь певица дополнила белой футболкой с контрастным принтом и черным рюкзаком. Своим стильным расслабленным образом Альбина не только вернула летний тренд на флуоресцентные оттенки, но и восхитила поклонников.
«Неоновый ангел», «Красивая и яркая!», «Вам очень идет», «Смотря на это фото, я улыбнулась. Спасибо вам», «Шикарная женщина», «Вы очень красивая и светлый человек», «Альбина, вы прекрасно выглядите, прям излучаете тепло и доброту, так и хочется вам улыбнуться в ответ», «Очень стильно и ярко», «Альбина, ты эффектная, экзотичная» — не жалели комплиментов фолловеры.
Фото: Instagram
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