Ким Кардашьян взбудоражила Сеть фото в крошечном «тигровом» платье
Фото: Instagram @kimkardashian
Кардашьян взбудоражила Сеть фото, на которых позирует босиком в крошечном силуэтном платье. Аутфит подчеркнул аппетитные формы с самых выгодных ракурсов, поставив акцент на точеной талии. Тонкие бретели, глубокое декольте и экстремально короткая длина наряда тесно подружились с «хищным» тигровым принтом. Образ островной богини Ким дополнила чокером с акцентными подвесками и этнической моносерьгой в виде клыка. Завершили look спортивные очки-маска — одна из моделей-фаворитов звезды, которые она же некогда и ввела в моду.
Поклонники осыпали Ким тысячами восторженных комплиментов. «Богиня!», «Слишком горячо!», «Королева красоты», «Выглядите шикарно, милая леди», «Платье прекрасное», «Образ просто сногсшибательный», «Ну какая же красотка!», «Идеальная!», «Огонь!», — пишут в комментариях. О других стильных образах Ким Кардашьян читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @kimkardashian
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