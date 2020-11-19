Ким Кардашьян взбудоражила Сеть фото в крошечном «тигровом» платье

Кардашьян взбудоражила Сеть фото, на которых позирует босиком в крошечном силуэтном платье. Аутфит подчеркнул аппетитные формы с самых выгодных ракурсов, поставив акцент на точеной талии. Тонкие бретели, глубокое декольте и экстремально короткая длина наряда тесно подружились с «хищным» тигровым принтом. Образ островной богини Ким дополнила чокером с акцентными подвесками и этнической моносерьгой в виде клыка. Завершили look спортивные очки-маска — одна из моделей-фаворитов звезды, которые она же некогда и ввела в моду.