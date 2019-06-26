Ким Кардашьян выпустила коллекцию корректирующего белья для любительниц вечерних платьев

Знаменитость поделилась первыми снимками коллекции Kimono Solutionwear на своей странице в социальной сети Instagram.

«Наконец-то, я могу рассказать вам о проекте, над которым работала на протяжении всего прошлого года. Его идею я вынашивала целых 15 лет. Kimono – это мой взгляд на одежду для женщин с формами, который действительно работает… Я так часто сталкивалась с тем, что не могла найти утягивающее белье, которое сочеталось бы с оттенком моей кожи, поэтому разработала комплексное решение для этой проблемы», – радостно сообщила Кардашьян.