Ким Кардашьян в «питоновой» мини-юбке перепутали с ее 7-летней дочерью

Кардашьян опубликовала свежий снимок, на котором она примерила образ в духе Spice Girls. Звезда позирует в топе-бандо с фактурой, имитирующий окрас питона. На нем любовь к рептилиям не закончилась: комплект дополнила мини-юбка василькового цвета с тиснением под кожу змеи. Наряд, цитирующий тренды 2000-х, подчеркнул аппетитные формы звезды. Венчает образ забавная детская прическа с двумя хвостами и прядями, обрамляющими лицо. Неудивительно, что поклонники перепутали Ким с ее 7-летней дочерью Норт.