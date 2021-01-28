Ким Кардашьян в «питоновой» мини-юбке перепутали с ее 7-летней дочерью
Фото: Instagram @kimkardashian
Кардашьян опубликовала свежий снимок, на котором она примерила образ в духе Spice Girls. Звезда позирует в топе-бандо с фактурой, имитирующий окрас питона. На нем любовь к рептилиям не закончилась: комплект дополнила мини-юбка василькового цвета с тиснением под кожу змеи. Наряд, цитирующий тренды 2000-х, подчеркнул аппетитные формы звезды. Венчает образ забавная детская прическа с двумя хвостами и прядями, обрамляющими лицо. Неудивительно, что поклонники перепутали Ким с ее 7-летней дочерью Норт.
Некоторые фолловеры обвиняли звезду в злоупотреблении фотошопом, но большинство подчеркнуло, что Кардашьян выглядит потрясающе и уж точно не на свои 40. «Детское лицо!», «Сестра-близнец Норт», «Норт так похожа на маму», «100% Норт», «Моложе чем когда-либо!», «Вам будто 18 здесь», «Привет, меня зовут Ким и мне 16», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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