Ким Кардашьян продемонстрировала осиную талию и аппетитные формы в оригинальном платье

Недавно мы восхищались фотосетом Ирины Шейк в необычном мотокорсете от Thierry Mugler, теперь же настала очередь Ким Кардашьян. Звезда примерила винтажное платье из коллекции «Медузы» и сфотографировалась в нем, опубликовав снимки в микроблоге.
«Я бесконечно благодарна Тьерри за позволение надеть это платье», — подписала Ким кадры. Дива действительно выглядит отлично — корсет платья и его струящаяся светлая ткань выгодно подчеркнули ее пышные формы.
«Богиня», «Ким, ты невероятная красотка», «Gorgeous», «Потрясающе красиво», «Это лучшее платье, которое ты когда-либо надевала», «Ходи так всегда», — осыпали Кардашьян-среднюю комплиментами поклонники. А вам нравится этот наряд?
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram