Ким Кардашьян продемонстрировала осиную талию и аппетитные формы в оригинальном платье

Недавно мы восхищались фотосетом Ирины Шейк в необычном мотокорсете от Thierry Mugler, теперь же настала очередь Ким Кардашьян. Звезда примерила винтажное платье из коллекции «Медузы» и сфотографировалась в нем, опубликовав снимки в микроблоге.

«Я бесконечно благодарна Тьерри за позволение надеть это платье», — подписала Ким кадры. Дива действительно выглядит отлично — корсет платья и его струящаяся светлая ткань выгодно подчеркнули ее пышные формы.