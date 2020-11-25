Ким Кардашьян похвасталась фигурой в «тесных» брюках из латекса
Фото: Instagram @kimkardashian
Кардашьян похвасталась аппетитными формами в total-образе из латекса цвета перца чили. На ней — «тесные» брюки-скинни высокой посадки, зарифмованные с топом с фигурным вырезом. Наряд так плотно прилегает к фигуре, что фолловеры подшучивали, представляя, как его одевали на звезду. Дополнили look лакированные лодочки на шпильках головокружительной высоты. Для фотосессии Ким примерила новую прическу: укоротила длину и добавила насыщенный оттенок фуксии. Последнему вторит и мейкап с подчеркнутыми нижними веками.
Фолловеры осыпали модель тысячами восторженных комплиментов. «Выглядите потрясающе!», «Огонь!», «Не похожа на себя», «Вы будто стали моложе», «Как Барби», «Очень к лицу этот цвет волос», «Вы можете стать причиной пожара в этом образе» — пишут в комментариях. О других стильных образах Ким Кардашьян читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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