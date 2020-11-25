Ким Кардашьян похвасталась фигурой в «тесных» брюках из латекса

Ким Кардашьян не первый раз экспериментирует с облегающими латексными нарядами и смело щеголяет в них по красным дорожкам и позирует на съемках. Но на свежих фото в Instagram поклонники не узнали любимую модель: в дерзком костюме и с новым цветом волос.