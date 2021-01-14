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Ким Кардашьян блеснула бриллиантами на безымянном пальце на фоне слухов о разводе

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Ким Кардашьян в шоколадном total look

Фото: Instagram @kimkardashian

Слухи о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста снова подогревают интерес публики. Не так давно стало известно, что 43-летний рэпер сейчас живет отдельно от жены и детей. А вот Ким времени зря не теряет: модель успевает и демонстрировать стильные образы, и дразнить поклонников бриллиантами на безымянном пальце.

Ким Кардашьян показала эффектный аутфит на основе шоколадных оттенков. На ней — остромодный укороченный пуховик из кожи, лакированные брюки свободного силуэта и топ, кокетливо расстегнутый на несколько пуговиц. Дополняют look ботильоны в тиснением под кожу питона, акцентные серьги в форме крестов и широкая головная повязка, цитирующая моду шестидесятых. Заинтриговало фанатов видео, на котором Ким то и дело, как бы невзначай, демонстрирует бриллиантовую дорожку на безымянном пальце.

Ким Кардашьян / Instagram @kimkardashian

Поклонники были щедры на комплименты для любимой модели. «Великолепна!», «Выглядите потрясающе в этом образе», «Всегда прекрасна», «Она играет со СМИ этим кольцом», «Икона стиля», «С каждым днем все моложе», «Невероятная миссия Уэст» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @kimkardashian

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