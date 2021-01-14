Ким Кардашьян блеснула бриллиантами на безымянном пальце на фоне слухов о разводе
Фото: Instagram @kimkardashian
Ким Кардашьян показала эффектный аутфит на основе шоколадных оттенков. На ней — остромодный укороченный пуховик из кожи, лакированные брюки свободного силуэта и топ, кокетливо расстегнутый на несколько пуговиц. Дополняют look ботильоны в тиснением под кожу питона, акцентные серьги в форме крестов и широкая головная повязка, цитирующая моду шестидесятых. Заинтриговало фанатов видео, на котором Ким то и дело, как бы невзначай, демонстрирует бриллиантовую дорожку на безымянном пальце.
Поклонники были щедры на комплименты для любимой модели. «Великолепна!», «Выглядите потрясающе в этом образе», «Всегда прекрасна», «Она играет со СМИ этим кольцом», «Икона стиля», «С каждым днем все моложе», «Невероятная миссия Уэст» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @kimkardashian
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