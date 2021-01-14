Ким Кардашьян блеснула бриллиантами на безымянном пальце на фоне слухов о разводе

Слухи о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста снова подогревают интерес публики. Не так давно стало известно, что 43-летний рэпер сейчас живет отдельно от жены и детей. А вот Ким времени зря не теряет: модель успевает и демонстрировать стильные образы, и дразнить поклонников бриллиантами на безымянном пальце.