«Хвастунишка»: Кети Топурия посмеялась над собой и теми, кто надевает «все лучшее сразу»

Фолловеры оценили иронию Кети, и не забыли о комплиментах. «Кети, первая из тех единиц женщина, что самая идеальная на планете!», «Красотка ты, конечно», «Вы просто очаровашка, улыбка не сходит с лица», «Все лучшее сразу», «С юмором», «Хороший вкус», «Огонь и грация», «Хвастунишка!», «Почему бы не показать? Тем более когда есть что», «Красивые вещи и Кети» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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