«Хвастунишка»: Кети Топурия посмеялась над собой и теми, кто надевает «все лучшее сразу»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Фотка «покажи все»: только так тип случайно» — прокомментировала новое селфи Топурия (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
На снимке звезда позирует в кожаном салоне автомобиля, демонстрируя объемный клатч вишневого цвета с фирменным плетением Bottega Veneta — тот самый остромодный аксессуар 2019 года, по форме напоминающий пирожок. Вместе с ним в брендовом арсенале Топурии оказались войлочные лоферы с монограммой Gucci и увесистые часы Rolex на запястье левой руки. Гамму образа певицы составил насыщенный изумрудный оттенок и пальто теплого песочного цвета.
Фолловеры оценили иронию Кети, и не забыли о комплиментах. «Кети, первая из тех единиц женщина, что самая идеальная на планете!», «Красотка ты, конечно», «Вы просто очаровашка, улыбка не сходит с лица», «Все лучшее сразу», «С юмором», «Хороший вкус», «Огонь и грация», «Хвастунишка!», «Почему бы не показать? Тем более когда есть что», «Красивые вещи и Кети» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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