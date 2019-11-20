Ходченкова в платье с воланами, Маликова в полупрозрачной водолазке и другие звезды на вечеринке Bvlgari

Дерзким и соблазнительным был вечерний look Светланы Ходченковой – актриса выбрала черное платье с нескромным разрезом от бедра и лифом, декорированном пышными воланами. Смелый ход сделала и Инна Маликова, которая зарифмовала в одном образе полупрозрачную водолазку и кожаную юбку-карандаш. Сати Казанова продемонстрировала стройную фигуру, надев микротоп, украшенный вышивкой, а Елизавета Арзамасова почеркнула силуэт облегающими брюками с блузкой с многочисленными оборками. Юлианна Караулова осталась верной образам в духе «подружки ковбоя», скомбинировав свой аутфит с высокими сапогами в стиле вестерн.

Гостей приветствовал Жан-Кристоф Каттин, генеральный директор российского филиала Bvlgari, а атмосферу создавали сеты известного парижского диджея Фионы Занетти. Главными героями вечера стали часы из новой серии Serpenti Seduttori, а также украшения из культовых коллекций бренда.