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Ходченкова в платье с воланами, Маликова в полупрозрачной водолазке и другие звезды на вечеринке Bvlgari

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Ходченкова

Фото: Пресс-служба

19 ноября в Галереях «Времена Года» состоялась вечеринка по случаю открытия первого в России pop-up бутика Bvlgari. Внимание привлекли не только шедевры ювелирного искусства, но и яркие образы звездных гостей, в числе которых – Светлана Ходченкова, Инна Маликова, Лиза Арзамасова, Елена Захарова, Юлианна Караулова и многие другие.

Дерзким и соблазнительным был вечерний look Светланы Ходченковой – актриса выбрала черное платье с нескромным разрезом от бедра и лифом, декорированном пышными воланами. Смелый ход сделала и Инна Маликова, которая зарифмовала в одном образе полупрозрачную водолазку и кожаную юбку-карандаш. Сати Казанова продемонстрировала стройную фигуру, надев микротоп, украшенный вышивкой, а Елизавета Арзамасова почеркнула силуэт облегающими брюками с блузкой с многочисленными оборками. Юлианна Караулова осталась верной образам в духе «подружки ковбоя», скомбинировав свой аутфит с высокими сапогами в стиле вестерн.

Гостей приветствовал Жан-Кристоф Каттин, генеральный директор российского филиала Bvlgari, а атмосферу создавали сеты известного парижского диджея Фионы Занетти. Главными героями вечера стали часы из новой серии Serpenti Seduttori, а также украшения из культовых коллекций бренда.

Фото: пресс-служба

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