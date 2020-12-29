Ходченкова в образе феи, Тарасова в платье-«кольчуге» и другие гости ужина Bvlgari

Редкие встречи уходящего года — настоящий праздник и повод выгулять эффектные наряды. Например, Светлана Ходченкова похвасталась стальным прессом и осиной талией в «драматичном» топе конфетного цвета, напоминающем костюм сказочной феи. Акцентную деталь актриса замиксовала с классическими брюками и лаконичными босоножками на шпильках. Аглая Тарасова показала вариацию на тему power dressing, блеснув на мероприятии в серебристом платье-комбинации с фактурой «под кольчугу» и объемном блейзере, будто с мужского плеча. Ставку на oversize сделала и бизнесвумен Снежана Георгиева, которая надела неоновое мини и показала бесконечные ноги во всей красе. Анна Цуканова-Котт выбрала силуэтное шелковое платье в контрастный горошек, которое зарифмовала с броскими туфлями цвета жгучего перца.