Клум позирует в гримерной, вооружившись феном и косметикой. На ней – облегающее платье-миди, в котором оттенки лимонного желтого и терракотового слились в анималистичный принт «под зебру». Наряд с длинным рукавом и без намека на декольте поставил акцент на формах звезды. Аутфит дополнен классическими лодочками на шпильке. Правда, приняв их лаконичный дизайн, Клум решила отыграться на цвете, сделав ставку на желтый неон. Хайди Клум нередко демонстрирует фигуру и выбирает максимально яркие цвета и акцентные принты, восхищая не только молодого супруга Тома Каулитца, но и многочисленных поклонников. О других стильных образах супермодели читайте на Passion.ru. Фото и видео: Instagram, GloballookПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!