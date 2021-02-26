Хайди Клум разрешила подросшей дочери стать моделью — «Теперь твоя очередь»
Фото: instagram.com/leniklum
Недавно же знаменитая мама решила, что может дать ребенку свободу. «Я наконец сказала "да", потому что теперь она достаточно взрослая, ей почти 17», — подчеркнула она. Клум призналась, что видеть подросшую дочь в роли модели — «умопомрачительно». Хайди уточнила, что Лени дебютировала на подиуме в декабре 2020 года. Позже ее позвали на показы, лицо девушки появилось на обложках модных журналов.
47-летняя супермодель добавила, что дочь всегда мечтала пойти по стопам матери. Несмотря на то, что первое предложение о работе поступило еще в 12 лет от Brandy Melville, Клум хотела продлить детство девочки.
Фото: instagram.com/heidiklum
«Она начала с обложки немецкого Vogue в декабре 2020 года», — сказала Хайди. На снимке подросток вместе со своей мамой в ярких брючных костюмах.
Как призналась сама девочка, то, что она станет моделью, было лишь вопросом времени. «В 12 лет я умоляла маму, но не было никаких шансов! Теперь я понимаю, что было бы слишком рано», — добавила младшая Клум. По ее словам, подиум — это то, что соответствует ее природе и характеру. «В большинстве других профессий мне пришлось бы подавлять яркое желание выглядеть красиво и "профессионально". На подиуме и перед камерами я могу быть собой. Работа — идеальный выход для всей моей энергии», — уточнила девушка.
«Удивительно наблюдать, как она все это делает. Она ходит на мои съемочные площадки всю свою жизнь и на самом деле не боится, — добавила мать. — Часто в конце съемок она говорила: "Теперь моя очередь". Она так много сделала за эти годы, ей это нравится. Ей это нравится!».
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Фото: Instagram/@leniklum, Instagram/@heidiklum
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