Хайди Клум разрешила подросшей дочери стать моделью — «Теперь твоя очередь»

«Она начала с обложки немецкого Vogue в декабре 2020 года», — сказала Хайди. На снимке подросток вместе со своей мамой в ярких брючных костюмах.

Как призналась сама девочка, то, что она станет моделью, было лишь вопросом времени. «В 12 лет я умоляла маму, но не было никаких шансов! Теперь я понимаю, что было бы слишком рано», — добавила младшая Клум. По ее словам, подиум — это то, что соответствует ее природе и характеру. «В большинстве других профессий мне пришлось бы подавлять яркое желание выглядеть красиво и "профессионально". На подиуме и перед камерами я могу быть собой. Работа — идеальный выход для всей моей энергии», — уточнила девушка.

«Удивительно наблюдать, как она все это делает. Она ходит на мои съемочные площадки всю свою жизнь и на самом деле не боится, — добавила мать. — Часто в конце съемок она говорила: "Теперь моя очередь". Она так много сделала за эти годы, ей это нравится. Ей это нравится!».

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