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Хайди Клум разрешила подросшей дочери стать моделью — «Теперь твоя очередь»

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Лени Клум

Фото: instagram.com/leniklum

Немецкая супермодель, телеведущая и актриса Хайди Клум рассказала, что модельные агентства неоднократно просили ее дочь Лени принять участие в съемках, но она не разрешала ей заниматься этим, пишет Daily Mail.

Недавно же знаменитая мама решила, что может дать ребенку свободу. «Я наконец сказала "да", потому что теперь она достаточно взрослая, ей почти 17», — подчеркнула она. Клум призналась, что видеть подросшую дочь в роли модели — «умопомрачительно». Хайди уточнила, что Лени дебютировала на подиуме в декабре 2020 года. Позже ее позвали на показы, лицо девушки появилось на обложках модных журналов.

47-летняя супермодель добавила, что дочь всегда мечтала пойти по стопам матери. Несмотря на то, что первое предложение о работе поступило еще в 12 лет от Brandy Melville, Клум хотела продлить детство девочки.

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Хайди Клум

Фото: instagram.com/heidiklum

«Она начала с обложки немецкого Vogue в декабре 2020 года», — сказала Хайди. На снимке подросток вместе со своей мамой в ярких брючных костюмах.

Как призналась сама девочка, то, что она станет моделью, было лишь вопросом времени. «В 12 лет я умоляла маму, но не было никаких шансов! Теперь я понимаю, что было бы слишком рано», — добавила младшая Клум. По ее словам, подиум — это то, что соответствует ее природе и характеру. «В большинстве других профессий мне пришлось бы подавлять яркое желание выглядеть красиво и "профессионально". На подиуме и перед камерами я могу быть собой. Работа — идеальный выход для всей моей энергии», — уточнила девушка.

«Удивительно наблюдать, как она все это делает. Она ходит на мои съемочные площадки всю свою жизнь и на самом деле не боится, — добавила мать. — Часто в конце съемок она говорила: "Теперь моя очередь". Она так много сделала за эти годы, ей это нравится. Ей это нравится!».

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Фото: Instagram/@leniklum, Instagram/@heidiklum

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