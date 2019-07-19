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Куча лент, одежек и целых две помощницы: Хайди Клум показала, сколько трудов стоит облачиться в традиционное японское кимоно

Хайди Клум поблагодарила известного японского дизайнера кимоно за возможность примерить этнический костюм. В перерывах между съемками нового шоу 46-летняя супермодель успевает все: и пофлиртовать с молодым мужем по видеосвязи, и изучить местную культуру.

В своем Instagram-аккаунте Клум опубликовала видео, на котором две японские женщины одевают её в кимоно. Все согласно традиции: многослойность, широкие рукава, множество деталей и завязок. В довершение образа – ультрафиолетовые акценты на оби (поясе для подвязывания кимоно) и традиционные носки «таби».

Видео: Instagram

Стало известно, что Хайди Клум проводит время в Токио в компании Кьяры Ферраньи. 32-летняя Ферраньи принимает участие в съемках шоу Making The Cut, совместного проекта супермодели с телеведущим Тимом Ганном.

Фото: Instagram

Девушки отдыхают в одной компании, развлекаются в караоке и пробуют местную кухню. Кьяра также примерила на себя традиционный японский костюм, выбрав нежное персиковое кимоно с золотистым декором в виде цветов сакуры.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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