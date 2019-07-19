Куча лент, одежек и целых две помощницы: Хайди Клум показала, сколько трудов стоит облачиться в традиционное японское кимоно

В своем Instagram-аккаунте Клум опубликовала видео, на котором две японские женщины одевают её в кимоно. Все согласно традиции: многослойность, широкие рукава, множество деталей и завязок. В довершение образа – ультрафиолетовые акценты на оби (поясе для подвязывания кимоно) и традиционные носки «таби».