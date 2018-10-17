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Кети Топурия, Оксана Федорова, Слава Зайцев и Анастасия Докучаева представили свои новые коллекции на MBFW Russia

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Кети Топурия

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В предпоследний день Mercedes-Benz Fashion Week Russia модели вышли на подиумы в показах KETIone, Ofera Fashion, Slava Zaitsev и Dokuchaeva.

KETIone

Певица Кети Топурия создала свой модный бренд всего несколько лет назад, но уже добилась немалого успеха и завоевала свою армию поклонников в fashion-мире. При этом, похоже, Кети все еще ищет себя как дизайнер: предвестником надвигающихся экспериментов в показе весенне-летней коллекции стали футуристические образы, вдохновленные эрой высокотехнологичного будущего.

Чувственные, элегантные и минималистичные наряды отошли на второй план, теперь Топурия делает ставку на эффектные и помпезные образы.

Ofera Fashion

Не все знают, что помимо своей должности директора в Музее моды, Оксана Федора является еще и дизайнером собственного бренда Ofera Fashion. Экс-«Мисс Вселенная» представила новую весенне-летнюю коллекцию Like A Movie в Манеже.

Перед показом, в котором приняли участие победительницы конкурсов красоты 1990-х и 2000-х — например, «Мисс СССР»-1991 Ильмира Шамсутдинова, «Мисс Россия»-2002 Светлана Королева, «Мисс Россия»-2011 Наталья Гантимурова и другие модели, — для зрителей выступили участница шоу «Голос» Ксана Сергиенко и оперный певец Дмитрий Галихин.

Dokuchaeva

Видимо, Анастасия Докучаева опиралась на негласное правило «Нельзя шить то, что не наденешь сама» при создании весенне-летней коллекции, которую она представила в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Каждая модель, участвовавшая в показе, была превращена дизайнером в клон самой себя — с идеальным пепельным каре, в ярко-красных очках и броских нарядах.

Неоновые оттенки, силуэты oversize, много красного цвета, сложные геометрические принты, металлизированные ткани и продуманные трендовые аксессуары выгодно отличают весенне-летнюю коллекцию DOKUCHAEVA.

Slava Zaitsev

Легендарный Дом моды SLAVA ZAITSEV представил исторический проект «Наследие»: коллекцию 1997 года, «Русские сезоны в Париже», посвящение Christian Dior и его изобретению стиля New Look.

Напомним, в марте этого года кутюрье объявил о завершении сезонных показов, именно поэтому на этот раз модели не представляли новую коллекцию, а вышли на подиум в уже ставших знаковыми образах.

Среди звездных гостей на показах 4-го дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia были замечены Анжелика Агурбаш, Татьяна Михалкова, Юлия Топольницкая, Аврора и другие.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Видео: Instagram

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