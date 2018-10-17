Кети Топурия, Оксана Федорова, Слава Зайцев и Анастасия Докучаева представили свои новые коллекции на MBFW Russia

KETIone

Певица Кети Топурия создала свой модный бренд всего несколько лет назад, но уже добилась немалого успеха и завоевала свою армию поклонников в fashion-мире. При этом, похоже, Кети все еще ищет себя как дизайнер: предвестником надвигающихся экспериментов в показе весенне-летней коллекции стали футуристические образы, вдохновленные эрой высокотехнологичного будущего.

Чувственные, элегантные и минималистичные наряды отошли на второй план, теперь Топурия делает ставку на эффектные и помпезные образы.

Ofera Fashion

Не все знают, что помимо своей должности директора в Музее моды, Оксана Федора является еще и дизайнером собственного бренда Ofera Fashion. Экс-«Мисс Вселенная» представила новую весенне-летнюю коллекцию Like A Movie в Манеже.