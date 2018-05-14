Кендалл Дженнер засветила грудь в абсолютно прозрачном платье

Младшей сестре Ким Кардашьян Кендалл Дженнер не привыкать блистать под вспышками фотокамер на красных дорожках Каннского кинофестиваля. Так произошло и в этом году, когда топ-модель появилась на премьере фильма «Девушки солнца».

Кендалл выбрала воздушное и абсолютно прозрачное платье, обойдясь без бюстгальтера. При этом всем окружающим была отлично видна грудь девушки. Нисколько не смущаясь, Дженнер позировала фотографам и ослепительно улыбалась коллегам.