Кейт Миддлтон в образе озорной Мэри Поппинс посетила скачки Royal Ascot

В минувший вторник на ипподроме в Аскоте, в графстве Беркшир (Великобритания) состоялась церемония открытия сезона Королевских скачек Аскот (Royal Ascot). На мероприятии присутствовали королева Елизавета II, королева Максима, принц Уильям и Кейт Миддлтон,принцессы Евгения и Беатрис, а также другие члены королевской семьи.

Наряд, который выбрала Кейт Миддлтон, очаровал многих подданных королевства.