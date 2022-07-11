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Кейт Миддлтон показала, как оставаться стильной в жару: повторяем образ герцогини
Что монаршая чета никогда не пропускает, так это международный теннисный турнир Уимблдон. Сама Кейт Миддлтон вручает спортсменам награды, а заодно демонстрирует модную многозадачность. Неудивительно, ведь герцогине Кембриджской приходится одновременно соблюдать дресс-код королевской ложи, выглядеть элегантно и спасаться от 30-градусной жары.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook
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Каждый день фанаты спорта наблюдают за напряженными сетами на корте, а любители моды — за образами герцогини Кэтрин. На этот раз монаршая особа выбрала силуэтное миди-платье в винтажный горошек из коллекции горячо любимого ею бренда Alessandra Rich. Наряд, кстати, неновый: впервые супруга принца Уильяма выгуливала его в 2019 году. Дополнили образ биколорные туфли Мэри Джейн и сет из сапфировых украшений принцессы Дианы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Архивы пресс-служб
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Фото: Globallook / Архивы пресс-служб