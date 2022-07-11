Кейт Миддлтон показала, как оставаться стильной в жару: повторяем образ герцогини

Каждый день фанаты спорта наблюдают за напряженными сетами на корте, а любители моды — за образами герцогини Кэтрин. На этот раз монаршая особа выбрала силуэтное миди-платье в винтажный горошек из коллекции горячо любимого ею бренда Alessandra Rich. Наряд, кстати, неновый: впервые супруга принца Уильяма выгуливала его в 2019 году. Дополнили образ биколорные туфли Мэри Джейн и сет из сапфировых украшений принцессы Дианы.