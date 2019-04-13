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Кейт Миддлтон отказалась от нарядов бюджетных марок

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: Andy Rowland/Globallookpress
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По мнению инсайдера, герцогиня Кембриджская готовится к коронации своего супруга, принца Уильяма.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон может похвастаться отличным вкусом в одежде — ей удается выглядеть на миллион даже в нарядах демократичных брендов. Кроме того, супруга принца Уильяма неоднократно надевала одни и те же платья на разные мероприятия, а не так давно появилась в перешитом платье Alexander McQueen. Однако западные СМИ уверяют, что герцогиня приняла решение отказаться от бюджетных марок в пользу дизайнерских брендов. Как сообщает US Weekly, Кейт Миддлтон таким образом готовится к будущей коронации своего супруга. «В последние месяцы Кейт была сосредоточена на своем образе, согласившись на некоторые перемены в гардеробе. Она хочет быть более модной — носить меньше демократичных марок и больше дизайнерских вещей. Она в спокойном режиме работает с несколькими модными домами над нарядами для будущих выходов», — цитирует издание инсайдеров.

По слухам, принц Уильям займет трон после королевы Елизаветы II — его отец (и по совместительству сын королевы) принц Чарльз имеет слишком плохую репутацию среди подданных.

Больше о модных выходах Кейт Миддлтон вы можете прочитать здесь.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Stephen Lock, Andy Rowland, Terry Scott, Panoramic, Ray Tang, Pool, Pete Maclaine, I-Images/Globallookpress

Видео: YouTube

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