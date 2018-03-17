Кейт Миддлтон очаровала образом для Дня Святого Патрика

Ежегодно 17 марта в Ирландии отмечают День Святого Патрика — день памяти небесного покровителя Ирландии и принятия христианства. По традиции, этот праздник отмечается шумно, в Соединенном Королевстве проводится парад с песнями и плясками, где пиво льется рекой.

Сегодня принц Уильям и его супруга — герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон — посетили ежегодный парад в честь Дня Святого Патрика в кавалерийских казармах в Хаунслоу. Беременная супруга принца восхитила образом, выбранным для торжественного мероприятия.