Кейт Миддлтон очаровала образом для Дня Святого Патрика
Ежегодно 17 марта в Ирландии отмечают День Святого Патрика — день памяти небесного покровителя Ирландии и принятия христианства. По традиции, этот праздник отмечается шумно, в Соединенном Королевстве проводится парад с песнями и плясками, где пиво льется рекой.
Сегодня принц Уильям и его супруга — герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон — посетили ежегодный парад в честь Дня Святого Патрика в кавалерийских казармах в Хаунслоу. Беременная супруга принца восхитила образом, выбранным для торжественного мероприятия.
Кейт Миддлтон надела расклешенное пальто зеленого цвета с черными меховыми вставками. Стоит отметить, что зеленый цвет является одним из символов ирландского праздника наряду с клевером-трилистником. Черные туфли на высоких каблуках и шляпка в цвет пальто идеально дополнили стильный образ герцогини.
Напомним, о беременности Кейт Миддлтон стало известно в сентябре прошлого года. По сведениям источников, третий ребенок пары появится на свет уже в апреле.
Фото: gettyimages, eastnews, globallookpress