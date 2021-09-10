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Казанова пришла на вечеринку Fendi в бра, а Османн — в тренче цвета конфет

9 сентября в Москве состоялась вечеринка по случаю открытия поп-ап бутика Fendi. Познакомиться с новой коллекцией прет-а-порте Кима Джонса заглянули завсегдатаи светских мероприятий — Сати Казанова, Ян Гэ, Полина Аскери, Дарья Клюкина и многие другие. Рассказываем, как все прошло, а заодно — разбираем осенние аутфиты знаменитых гостей!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сати Казанова

Фото: Пресс-служба

Сати Казанова выбрала силуэтный карамельный жакет в лучших традициях диоровского new look, который надела поверх кружевного бра. Дополнили образ свободные кюлоты и культовая сумка The Row. Классики, кожи и total black было много. Наталья и Мурад Османн решили остаться на светлой стороне, показав family look в пастельных тонах и оттенках капучино. А семейной эмблемой на вечер сделали легендарные лоферы Loro Piana.

Подготовилась к вечеру и Ян Гэ: актриса дефилировала в леопардовых туфлях на платформе и объемном бомбере, расшитом пайетками (кстати, тоже Fendi). Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов!

Открытие поп-ап бутика Fendi

Открытие поп-ап бутика Fendi

Фото: Пресс-служба

Коллекцию заполонили мягкие текстуры, «чистые» цвета и формы. Ким Джонс открыл для модного Дома новую главу, переработав архивные детали и ключевые коды. Вдохновение — в женщинах, элегантности и, конечно же, Италии.

Фото: пресс-служба