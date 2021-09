Казанова пришла на вечеринку Fendi в бра, а Османн — в тренче цвета конфет

Сати Казанова выбрала силуэтный карамельный жакет в лучших традициях диоровского new look, который надела поверх кружевного бра. Дополнили образ свободные кюлоты и культовая сумка The Row. Классики, кожи и total black было много. Наталья и Мурад Османн решили остаться на светлой стороне, показав family look в пастельных тонах и оттенках капучино. А семейной эмблемой на вечер сделали легендарные лоферы Loro Piana.

Подготовилась к вечеру и Ян Гэ: актриса дефилировала в леопардовых туфлях на платформе и объемном бомбере, расшитом пайетками (кстати, тоже Fendi). Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов!