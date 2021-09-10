Казанова пришла на вечеринку Fendi в бра, а Османн — в тренче цвета конфет
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Сати Казанова выбрала силуэтный карамельный жакет в лучших традициях диоровского new look, который надела поверх кружевного бра. Дополнили образ свободные кюлоты и культовая сумка The Row. Классики, кожи и total black было много. Наталья и Мурад Османн решили остаться на светлой стороне, показав family look в пастельных тонах и оттенках капучино. А семейной эмблемой на вечер сделали легендарные лоферы Loro Piana.
Подготовилась к вечеру и Ян Гэ: актриса дефилировала в леопардовых туфлях на платформе и объемном бомбере, расшитом пайетками (кстати, тоже Fendi). Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов!
Фото: Пресс-служба
Коллекцию заполонили мягкие текстуры, «чистые» цвета и формы. Ким Джонс открыл для модного Дома новую главу, переработав архивные детали и ключевые коды. Вдохновение — в женщинах, элегантности и, конечно же, Италии.
Фото: пресс-служба