Катя Лель примерила костюм цвета капучино и восхитила фанатов: «Шикарные ноги!»

Восторженные комплименты не заставили себя ждать и тотчас же посыпались в адрес артистки. «Так красиво, стройнит», «Шикарные ноги! Нужны шорты», «Шикарный костюм, стиль, цвет», «Прекрасно выглядите», «Стильная женщина!», «Катюша, вам очень идет», «Да что там костюм…Осанка, вот что круто смотрится», «Очень элегантно» — пишут в комментариях. Катя Лель часто экспериментирует со стилем и удивляет поклонников выкрашивая волосы в ярко-розовый цвет, примеряя интересные головные уборы. Свежие новости из жизни певицы читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram Кати Лель

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