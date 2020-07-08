Катя Лель примерила костюм цвета капучино и восхитила фанатов: «Шикарные ноги!»
Фото: Instagram @katyalelofficial
Исполнительница хита «Муси-пуси» поделилась свежим снимком в своем Instagram, на котором запечатлена в костюме нежного цвета пенки капучино с контрастной черной фурнитурой. Стильная двойка выстроена вокруг свободных прямых брюк и легкого двубортного блейзера длиной до середины бедра. Блейзер Лель кокетливо надела на голое тело, а зону декольте выделила подвеской в форме мерцающей пятиконечной звезды. Дополнили аутфит крупные солнцезащитные очки, которые абсолютно точно рифмуются с эффектной короткой стрижкой певицы. Образ сильной женщины звезде явно к лицу и соответствует ее имиджу, что заметили и фолловеры.
Восторженные комплименты не заставили себя ждать и тотчас же посыпались в адрес артистки. «Так красиво, стройнит», «Шикарные ноги! Нужны шорты», «Шикарный костюм, стиль, цвет», «Прекрасно выглядите», «Стильная женщина!», «Катюша, вам очень идет», «Да что там костюм…Осанка, вот что круто смотрится», «Очень элегантно» — пишут в комментариях. Катя Лель часто экспериментирует со стилем и удивляет поклонников выкрашивая волосы в ярко-розовый цвет, примеряя интересные головные уборы. Свежие новости из жизни певицы читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram Кати Лель
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