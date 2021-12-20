Катерина Шпица похвасталась изгибами в ультраоблегающем платье без бретелей

Одно лаконичное черное платье с правильно расставленными акцентами — та самая база, которая и дилеммы с вечерними выходами решит, и голову вскружит кому угодно. Катерина выбрала атласное миди с интригующим разрезом юбки, подчеркнутой талией и фигурным декольте в форме сердца. Дополнили образ классические туфли-лодочки на шпильках и сет из золотых украшений с броским браслетом и элегантным колье в главных ролях.

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