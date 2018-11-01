Кашемира не обнаружено: Викторию Боню обвинили в мошенничестве

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Виктория Боня попала в неприятную историю. Магазин ее бренда одежды обвинили в мелком мошенничестве. Покупательница, которой отказались возвращать деньги за недавно купленный костюм, отдала изделие на экспертизу. Выяснилось, что несмотря на то, что на ярлыке в составе указан кашемир, по факту он оказался ненайденным.

«Недавно купила в магазине Виктории костюм за 33 тысячи рублей, долго собирала деньги с зарплаты. Принесла домой, а мужу не понравилось, он сказал, чтобы я делала возврат. Однако продавец в магазине не захотела пойти мне на встречу и вернуть деньги. Я начала искать другой выход, и сделала экспертизу, после чего расстроилась еще больше. Содержание кашемира — 0%, содержание шерсти — 0%, чистая синтетика», — цитирует СтарХит слова покупательницы, ссылаясь на портал A.admin.anshlak.