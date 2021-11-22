Карди Би пришла на церемонию AMA в золотой маске, а Колсон Бэйкер — без Меган Фокс
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
На вооружение Карди Би взяла модные трофеи из кутюрной коллекции Schiaparelli — с гигантскими серьгами в форме золотых ушей, перчатками с металлическими ногтями и маской, под которой исполнительницу едва узнали. Далее в ход шли перья, корсеты и неон, а по эпатажности головных уборов со звездой мог посоревноваться только Билли Портер, который как всегда решил выделиться из толпы (и успешно).
На этот раз — в монохромном образе цвета лазури с гигантской шляпой-зонтом.
Фото: GettyImages
На мероприятие приехал и Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly. Правда место Меган Фокс, с которой он практически неразлучен, заняла дочь Кейси. Музыкант в своем репертуаре: брутальные цепи, total black и украшения, количеством которых он мог перещеголять любую исполнительницу на церемонии.
Блеска для образа не пожалела и Винни Харлоу. Модель вышла в «голом платье» из нитей и кристаллов, которое практически не оставило места для фантазии. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Фото: GettyImages