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Карди Би пришла на церемонию AMA в золотой маске, а Колсон Бэйкер — без Меган Фокс

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премий American Music Awards 2021. Селебрити перемещались с красной дорожки на сцену, купались в овациях и вспышках камер. А зрители, тем временем, не только болели за номинантов, но и разглядывали яркие наряды звезд. Отличилась как всегда Карди Би: за вечер рэперша поменяла пять образов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Карди Би

Фото: GettyImages

На вооружение Карди Би взяла модные трофеи из кутюрной коллекции Schiaparelli — с гигантскими серьгами в форме золотых ушей, перчатками с металлическими ногтями и маской, под которой исполнительницу едва узнали. Далее в ход шли перья, корсеты и неон, а по эпатажности головных уборов со звездой мог посоревноваться только Билли Портер, который как всегда решил выделиться из толпы (и успешно).

На этот раз — в монохромном образе цвета лазури с гигантской шляпой-зонтом.

Карди Би

Карди Би

Фото: GettyImages

На мероприятие приехал и Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly. Правда место Меган Фокс, с которой он практически неразлучен, заняла дочь Кейси. Музыкант в своем репертуаре: брутальные цепи, total black и украшения, количеством которых он мог перещеголять любую исполнительницу на церемонии.

Блеска для образа не пожалела и Винни Харлоу. Модель вышла в «голом платье» из нитей и кристаллов, которое практически не оставило места для фантазии. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

Фото: GettyImages

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