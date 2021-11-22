Карди Би пришла на церемонию AMA в золотой маске, а Колсон Бэйкер — без Меган Фокс

На вооружение Карди Би взяла модные трофеи из кутюрной коллекции Schiaparelli — с гигантскими серьгами в форме золотых ушей, перчатками с металлическими ногтями и маской, под которой исполнительницу едва узнали. Далее в ход шли перья, корсеты и неон, а по эпатажности головных уборов со звездой мог посоревноваться только Билли Портер, который как всегда решил выделиться из толпы (и успешно).

На этот раз — в монохромном образе цвета лазури с гигантской шляпой-зонтом.