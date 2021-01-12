Кардашьян, Савельева, Глюк’oZa и другие звезды, которые носят стринги из 2000-х

Еще один тренд, полюбившийся знаменитостям, — сочетание боди-«хайлег» с брюками и джинсами низкой посадки. Опробовать на себе его уже успела Наталья Ионова, а Саша Савельева и вовсе спровоцировала им скандал в комментариях. В эфире «Угадай мелодию» певица блеснула в кожаных брюках цвета ириски и топе, напоминающем расстегнутое боди. «Без штанов уж вышла бы! Ну вы же вроде не гламур… Срам!», «Не знают уже, чем зацепить! Не уже 20 лет», «Наряд, извините, вас портит», — критиковали подписчики.