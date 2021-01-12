Кардашьян, Савельева, Глюк’oZa и другие звезды, которые носят стринги из 2000-х
Фото: Instagram @kimkardashian
Главной поклонницей стрингов напоказ стала Ким Кардашьян, которая не упускает возможности сверкнуть ими на светских мероприятиях и в блоге. Не отстает от модели-трендсеттера и ее младшая сестра Кайли Дженнер, которая добавила едва заметную «перчинку» к мешковатым треникам. Эпатажная певица Дуа Липа также прислала весточку с отдыха на остовах, подразнив армию фанатов нескромными разрезами на спине платья.
Еще один тренд, полюбившийся знаменитостям, — сочетание боди-«хайлег» с брюками и джинсами низкой посадки. Опробовать на себе его уже успела Наталья Ионова, а Саша Савельева и вовсе спровоцировала им скандал в комментариях. В эфире «Угадай мелодию» певица блеснула в кожаных брюках цвета ириски и топе, напоминающем расстегнутое боди. «Без штанов уж вышла бы! Ну вы же вроде не гламур… Срам!», «Не знают уже, чем зацепить! Не уже 20 лет», «Наряд, извините, вас портит», — критиковали подписчики.
Фото: Instagram
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