Кардашьян, Хантингтон-Уайтли и другие звезды в огромной обуви

Не так давно Роузи Хантингтон-Уайтли анонсировала свою коллаборацию с брендом Gia Couture. Пока обувь ее дизайна разлетается по миру, как горячие пирожки, модель носит ее, не снимая. Одна из любимых пар — удобные сандалии шоколадного цвета, будто на несколько размеров больше. Такой трюк использует и Ким Кардашьян, которая щеголяет в модных резиновых тапках Yeezy, придуманных ее экс-супругом Канье Уэстом.

Еще до брака с Янисом Тиммой Анна Седокова поняла, что он — ее мужчина-принц. Заботливый муж (тогда еще бойфренд) любезно согласился отдать уставшей от шпилек возлюбленной свои туфли после вечеринки.