Кардашьян, Хантингтон-Уайтли и другие звезды в огромной обуви
Фото: Instagram @rosiehw
Не так давно Роузи Хантингтон-Уайтли анонсировала свою коллаборацию с брендом Gia Couture. Пока обувь ее дизайна разлетается по миру, как горячие пирожки, модель носит ее, не снимая. Одна из любимых пар — удобные сандалии шоколадного цвета, будто на несколько размеров больше. Такой трюк использует и Ким Кардашьян, которая щеголяет в модных резиновых тапках Yeezy, придуманных ее экс-супругом Канье Уэстом.
Еще до брака с Янисом Тиммой Анна Седокова поняла, что он — ее мужчина-принц. Заботливый муж (тогда еще бойфренд) любезно согласился отдать уставшей от шпилек возлюбленной свои туфли после вечеринки.
Фото: Instagram @lobodaofficial
Но больше всего в Сети не дают покоя ноги Светланы Лободы. То их считают слишком худыми, то насчитывают 6 пальцев. А на одной из Insta-фотосессий фолловеры увлеченно гадали, какой размер ноги у артистки.
Фото: Instagram
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