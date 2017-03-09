Несмотря на моросящий дождь и серые тучи за окном, звезды окунулись в настоящее лето

На презентации новой коллекции обувного бренда Caprice живые цветы, бабочки и легкая музыка создавали по-настоящему летнюю атмосферу и заряжали прекрасным настроением на весь день. Первыми оценили новинки Катя Лель, Алиса Гребенщикова, Алика Смехова, Юлия Михальчик, Анастасия Макеева, Александра Ребенок и другие.

Гости отметили, насколько универсальна коллекция. Обувь, сочетающая в себе элегантность и стиль с немецкой практичностью и качеством, покорила как модниц, так и любительниц комфорта. Кроме того, обувь Caprice характеризуется превосходной эластичностью, достигаемой благодаря специальным технологиям, которые обеспечивают свободу движения.

Фото: пресс-служба