Как звездные красотки за 40 носят дерзкие ботфорты

В числе первых — 46-летняя Олеся Судзиловская, с которой определенно стоит взять пример по части регулярности тренировок. Результат налицо: точеная фигура в базовой рубашке, кожаной мини-юбке и замшевых ботфортах нескромной высоты — выше всех похвал. Высокие сапоги полюбились и Хайди Клум, в арсенале которой десятки самых любопытных моделей — с «хищными» принтами, брутальной шнуровкой и даже мотивами «под гжель».

Смело щеголяет в лакированных ботфортах Валерия, которая рифмует их с экстремальными мини-платьями, а Ларисе Долиной и вовсе прощают все модные шалости. В частности, выход на одно из светских мероприятий в ультракоротком платье, бюстье наружу и облегающими сапогами-чулками. Больше образов — в нашей фотогалерее.

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