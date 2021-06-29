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Как выглядит самое модное платье сезона — подскажут Ксения Собчак и Зара

Экстремально глубокие вырезы и интригующие разрезы стали главным микротрендом лета. И это отличная новость, особенно когда за окном аномальная жара. Открытые трикотажные платья пригодятся вам и на отдыхе, и в городе, а как их носить мы предлагаем подсмотреть у звезд — листайте галерею!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

На недавнем закрытии фестиваля «ЖАРА» в Москве Ксения Собчак произвела фурор не только золотистым загаром, но и глубиной декольте в эффектном черном платье от Christopher Kane. Лиф, напоминающий бра, открытая линия талии и длина миди или макси — список основных примет, по которым вы узнаете «то самое» платье. Ранее в таком же дефилировала по улицам столицы и Светлана Ходченкова. В версии по тем же мотивам, но от Ruban появлялась певица Зара.

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You Wanna, 6 550 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Самая выигрышная модель сезона принадлежит бренду Cult Gaia. Платье, ставшее легендой средиземноморского шика, носит Елена Перминова, Кэндис Свейнпол, Крисси Тейген, Хейли Болдуин и многие другие. В нашей подборке — сразу несколько бюджетных вариантов, на которые стоит обратить внимание и вам.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / Екатерина Ширинкина

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