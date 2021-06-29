Как выглядит самое модное платье сезона — подскажут Ксения Собчак и Зара

На недавнем закрытии фестиваля «ЖАРА» в Москве Ксения Собчак произвела фурор не только золотистым загаром, но и глубиной декольте в эффектном черном платье от Christopher Kane. Лиф, напоминающий бра, открытая линия талии и длина миди или макси — список основных примет, по которым вы узнаете «то самое» платье. Ранее в таком же дефилировала по улицам столицы и Светлана Ходченкова. В версии по тем же мотивам, но от Ruban появлялась певица Зара.