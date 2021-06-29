Как выглядит самое модное платье сезона — подскажут Ксения Собчак и Зара
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
На недавнем закрытии фестиваля «ЖАРА» в Москве Ксения Собчак произвела фурор не только золотистым загаром, но и глубиной декольте в эффектном черном платье от Christopher Kane. Лиф, напоминающий бра, открытая линия талии и длина миди или макси — список основных примет, по которым вы узнаете «то самое» платье. Ранее в таком же дефилировала по улицам столицы и Светлана Ходченкова. В версии по тем же мотивам, но от Ruban появлялась певица Зара.
Фото: Архивы пресс-служб
Самая выигрышная модель сезона принадлежит бренду Cult Gaia. Платье, ставшее легендой средиземноморского шика, носит Елена Перминова, Кэндис Свейнпол, Крисси Тейген, Хейли Болдуин и многие другие. В нашей подборке — сразу несколько бюджетных вариантов, на которые стоит обратить внимание и вам.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / Екатерина Ширинкина
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!