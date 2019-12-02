«Как всегда на высоте»: Лариса Гузеева восхитила поклонников стильным образом в духе casual
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Франция. Аркашон. Обожаю плохую погоду. Всем мира и радости!» – подписала снимок Гузеева. На фото звезда позирует на фоне моря. На ней – принтованное пальто-пуховик белого цвета поверх базовой черной водолазки и скинни-брюк. В тон ему подобраны массивные кроссовки. Образ дополнен вместительной сумкой, надетой как кросс-боди – она вызвала интерес у фолловеров: «А зачем такая большая сумка такой компактной красивой особе? На модный приговор Вас…». Лариса не растерялась, ответив: «Я путешествую, а носильщика себе не заказала. Я разве на подиуме?» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Поклонники восхитились молодежным образом ведущей. «Какая вы шикарная!», «Вы как всегда на высоте! Просто нет слов…Богиня!», «Шикарная женщина», «Пальтецо интересное. И кроссовочки», «Какая стильная и современная» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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