«Как всегда на высоте»: Лариса Гузеева восхитила поклонников стильным образом в духе casual

Поклонники восхитились молодежным образом ведущей. «Какая вы шикарная!», «Вы как всегда на высоте! Просто нет слов…Богиня!», «Шикарная женщина», «Пальтецо интересное. И кроссовочки», «Какая стильная и современная» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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