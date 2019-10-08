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«Как в бумажные салфетки обернулась»: в Сети обсуждают невесту в неудачном наряде принцессы Disney

Поклонница мультфильма «Красавица и Чудовище» выбрала необычный наряд для собственной свадьбы. На торжестве невеста решила блистать в пышном платье принцессы Белль — этот эксперимент стал причиной насмешек в Сети.

Девушка похвасталась сказочным нарядом на Facebook, опубликовав фото в пышном платье золотисто-желтого цвета — точно таком же, как у принцессы Белль в мультфильме. Невеста также поделилась, что до свадьбы осталось меньше двух недель. На это фолловеры отреагировали особенно остро, как сообщает The Sun. «До свадьбы 13 дней, а платье не выглядит надлежащим образом. Все говорят, что оно прекрасно, но никто не упомянул, что оно мятое и отвратительно сидит», — пишут в комментариях.

Фото: Facebook/thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)

Творческий подход девушки оценили далеко не все, посчитав, что одеваться персонажем Disney на свадьбу странно. «Черпать вдохновение — это хорошо, но не позволяйте своего внутреннему 5-летнему ребенку брать верх!», «Она как в бумажные салфетки обернулась», «Такое чувство, что она пошла в магазин с одеждой для Хеллоуина и купила там самый дорогой костюм», «Посмотрите на молнию — это катастрофа!» – негодуют подписчики.

Фото: Vostock-photo, Facebook

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