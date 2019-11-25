«Как щетка для уборки пыли»: пышнотелую невесту раскритиковали за мини-платье с перьями и спортивные кроссовки

Девушка из Массачусетса подверглась насмешкам за появление на собственной свадьбе в кроссовках от Christian Louboutin за $1000 (около 63 800 рублей), как сообщает Daily Mail. К дизайнерской спортивной обуви героиня торжества подобрала экстремально короткое ажурное платье с декором из перьев. Жених был одет куда более скромно – в классическом черном костюме и лоферах. Молодого человека также уличили в модном фиаско. Фолловеры комментировали: «Это что бабушкины тапочки?», «Он в домашних тапках!».