«Как рулон туалетной бумаги»: в Сети раскритиковали свадебное платье за 79 000 рублей
Предложение одного из онлайн-магазинов не оставило аудиторию равнодушной. Многослойное платье с объемными многоярусными сборками и пышной асимметричной юбкой буквально взорвало Сеть. Без внимания не остался даже букет невесты, напомнивший комментаторам щетку для уборки пыли. Стоимость наряда возмутила пользователей гораздо больше, чем дизайн «на любителя».
Фото: Reddit.com
«Видимо, она хотела выглядеть как русалочка Ариэль, когда та выбралась из океана», «Она будто бы забыла купить ткань и сшила его из занавесок и простыней», «Увидела их на окне и не смогла удержаться!», «Мне показалось, что это упаковка бумажных салфеток», «Напоминает попытки моей мамы сделать костюмы для Барби», «Хотелось бы посмотреть на того, кто заплатит за это», «Ее букет выглядит так, будто бы она собралась смахивать пыль», «Мне сразу напомнило рулон туалетной бумаги», «Выбрать это на собственную свадьбу или нет – личное дело каждой. Но платить за это 1300 долларов?!» — пишут в комментариях.
Фото: Vostock-photo, Reddit.com
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