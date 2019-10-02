«Как печеная картошка в фольге»: роскошное золотое платье Кайли Дженнер раскритиковали в Сети
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Для торжества по случаю свадьбы друзей Кайли Дженнер выбрала фактурное золотое платье с асимметричным низом: спереди – экстремальное мини, сзади – макси. Не обошлось и без декольте – нескромный разрез на лифе практически не оставил места для фантазии. Обувь и аксессуары оказались не менее яркими. С платьем рифмовались блестящие золотистые босоножки на шпильке и миниатюрная сумка в виде бабочки, усыпанной мерцающими кристаллами.
Подписчики модели сочли образ неуместным и вычурным, поэтому не сдерживали эмоции в комментариях. «Если бы кто-то появился так не моей свадьбе, я бы была в ярости», «Почему ты оделась так вычурно на чужую свадьбу?!», «Как печеная картошка в фольге за $60 000», «Обертка от конфеты» – критиковали наряд Дженнер фолловеры. О других ярких выходах одной из самых богатых девушек мира читайте здесь.
Фото: Instagram
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