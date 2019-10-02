«Как печеная картошка в фольге»: роскошное золотое платье Кайли Дженнер раскритиковали в Сети

Подписчики модели сочли образ неуместным и вычурным, поэтому не сдерживали эмоции в комментариях. «Если бы кто-то появился так не моей свадьбе, я бы была в ярости», «Почему ты оделась так вычурно на чужую свадьбу?!», «Как печеная картошка в фольге за $60 000», «Обертка от конфеты» – критиковали наряд Дженнер фолловеры. О других ярких выходах одной из самых богатых девушек мира читайте здесь.

Фото: Instagram

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