passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Как печеная картошка в фольге»: роскошное золотое платье Кайли Дженнер раскритиковали в Сети

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Фото: Instagram

Кайли Дженнер оказалась в числе гостей на свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин в Калифорнии. Наряд 22-летней модели оказался настолько ярким, что затмил даже невесту. За помпезный выход девушка подверглась критике в Сети.

Для торжества по случаю свадьбы друзей Кайли Дженнер выбрала фактурное золотое платье с асимметричным низом: спереди – экстремальное мини, сзади – макси. Не обошлось и без декольте – нескромный разрез на лифе практически не оставил места для фантазии. Обувь и аксессуары оказались не менее яркими. С платьем рифмовались блестящие золотистые босоножки на шпильке и миниатюрная сумка в виде бабочки, усыпанной мерцающими кристаллами.

Подписчики модели сочли образ неуместным и вычурным, поэтому не сдерживали эмоции в комментариях. «Если бы кто-то появился так не моей свадьбе, я бы была в ярости», «Почему ты оделась так вычурно на чужую свадьбу?!», «Как печеная картошка в фольге за $60 000», «Обертка от конфеты» – критиковали наряд Дженнер фолловеры. О других ярких выходах одной из самых богатых девушек мира читайте здесь.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!