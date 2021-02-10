Как изменится стиль Кейт Миддлтон, если она станет королевой

Стиль Кейт балансирует между строгостью и casual, расслабленным и серьезным, гламурным и приземленным. Важно отметить, что гардероб Миддлтон изменил королевские правила. В арсенале королевы Елизаветы — множество костюмов, сшитых по индивидуальному заказу, у принцессы Дианы была целая коллекция дизайнерских нарядов. У Кэтрин — сборная солянка из масс-маркета и ведущих домов моды. Своими образами она показывает, как изменился мир с 1952 года, когда королева заняла трон.

Бетан Холт вспоминает, как после помолвки Миддлтон покидала Букингемский дворец в ультракоротком платье Zara. И проводит параллель с тем, какой герцогиня стала сегодня. Эксперт подчеркивает, что супруга принца Уильяма все чаще носит брюки — символ уверенности в себе и успеха. Кэтрин — не принцесса голубых кровей. И она часто делает на этом ставку в своих образах, которые говорят: «Эй, ты можешь позволить себе купить джинсы, как у герцогини — они стоят всего 30 фунтов!».