Как изменится стиль Кейт Миддлтон, если она станет королевой
Фото: Globallook
А возник такой феномен после помолвки Кэтрин с принцем Уильямом в ноябре 2010 года, когда будущая герцогиня вышла в свет в платье сапфирового цвета от бренда Issa. В течение 24 часов модель раскупили во всех онлайн-магазинах. О стиле Миддлтон изданию Vanity Fair рассказала Бетан Холт, директор раздела «Мода» в The Telegraph, которая следит за выходами монаршей особы последние 10 лет.
Фото: Globallook
Стиль Кейт балансирует между строгостью и casual, расслабленным и серьезным, гламурным и приземленным. Важно отметить, что гардероб Миддлтон изменил королевские правила. В арсенале королевы Елизаветы — множество костюмов, сшитых по индивидуальному заказу, у принцессы Дианы была целая коллекция дизайнерских нарядов. У Кэтрин — сборная солянка из масс-маркета и ведущих домов моды. Своими образами она показывает, как изменился мир с 1952 года, когда королева заняла трон.
Бетан Холт вспоминает, как после помолвки Миддлтон покидала Букингемский дворец в ультракоротком платье Zara. И проводит параллель с тем, какой герцогиня стала сегодня. Эксперт подчеркивает, что супруга принца Уильяма все чаще носит брюки — символ уверенности в себе и успеха. Кэтрин — не принцесса голубых кровей. И она часто делает на этом ставку в своих образах, которые говорят: «Эй, ты можешь позволить себе купить джинсы, как у герцогини — они стоят всего 30 фунтов!».
Фото: Globallook
Костюмы с юбками стали привычной униформой Ее Величества. Холт полагает, что Кейт, когда станет королевой, выберет для себя платья с цветочными принтами. Их и сейчас достаточно в ее гардеробе, особенно от бренда Emilia Wickstead — одного из монарших фаворитов.
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Фото: Globallook
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