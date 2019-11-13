«Как девочка»: Валерия показала гранжевый образ с косухой и армейскими ботинками
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«С хорошим настроением выбегаю на репетицию» – поделилась Валерия в своем Instagram. Для рабочих будней звезда предпочитает комфортные аутфиты, скомбинированные по принципу многослойности.
Валерия выбрала максимально расслабленный образ, акцентом которого стала широкая юбка-миди в контрастную черно-красную клетку. Ее певица зарифмовала с укороченной черной толстовкой, надетой поверх базовой белой футболки. Завершением образа в духе гража 90-х годов стала кожаная куртка-косуха с обилием металлической фурнитуры, массивные армейские ботинки на шнуровке и вместительная сумка.
Фолловеров молодежный образ Валерии не оставил равнодушным. «Стройная, божественно красивая, действительно как лучик солнца!», «Вы такая модница! Еся не экономит на жене», «Какая вы хорошенькая, лучезарная, как девчонка! Красоточка!», «Боже, я вас даже не узнала, подумала, что за дите у меня в ленте. Это Валерия! Какая же вы классная», «Обожаю вашу мимишную внешность. Ну очень обаятельная и красивая!», «Куколка. Как девочка. Это сколько нужно труда, чтобы так выглядеть – пример для подражания» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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