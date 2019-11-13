«Как девочка»: Валерия показала гранжевый образ с косухой и армейскими ботинками

Фолловеров молодежный образ Валерии не оставил равнодушным. «Стройная, божественно красивая, действительно как лучик солнца!», «Вы такая модница! Еся не экономит на жене», «Какая вы хорошенькая, лучезарная, как девчонка! Красоточка!», «Боже, я вас даже не узнала, подумала, что за дите у меня в ленте. Это Валерия! Какая же вы классная», «Обожаю вашу мимишную внешность. Ну очень обаятельная и красивая!», «Куколка. Как девочка. Это сколько нужно труда, чтобы так выглядеть – пример для подражания» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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