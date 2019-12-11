«Как детское боди»: пышнотелую невесту раскритиковали за ультракороткое облегающее платье

«Платье смотрится, как детское боди, и совсем не выглядит соблазнительно, как это изначально планировалось», «Оно выглядит так, будто бы сейчас треснет», «Она проиграла в покер на раздевание?!», «Я понимаю, что день свадьбы всегда очень волнительный, но это не повод не надевать брюки. Почему никто ей не напомнил? Друзья, называется!», «У меня есть пара таких футболок, как у нее, в нескольких цветах. Но я ношу их с легинсами» – пишут в комментариях.