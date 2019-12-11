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«Как детское боди»: пышнотелую невесту раскритиковали за ультракороткое облегающее платье

В день бракосочетания невеста, по всей видимости, решила еще раз доказать жениху, что он сделал правильный выбор. Пышнотелая девушка подчеркнула формы микроскопическим платьем, за что подверглась острой критике в Сети.

Анонимный пользователь поделился в группе на Facebook свадебными снимками, на которых молодожены не скрывают своих чувств. В их адрес пользователи не жалели комментариев – их внимание привлекло платье невесты.

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Фото: Facebook/thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)

Девушка надела ультракороткое белое платье из тонкого трикотажа, которое едва прикрывало ее формы. Наряд был настолько тесным и коротким, что подчеркнул каждый изгиб тела и чуть ли не «засветил» нижнее белье. Вместо привычных для невест каблуков, героиня этого торжества выбрала комфортные сандалии на плоской подошве. Образ жениха также отдаленно напоминал праздничный – молодой человек был одет в обычную белую футболку, мешковатые джинсы и кеды.

«Платье смотрится, как детское боди, и совсем не выглядит соблазнительно, как это изначально планировалось», «Оно выглядит так, будто бы сейчас треснет», «Она проиграла в покер на раздевание?!», «Я понимаю, что день свадьбы всегда очень волнительный, но это не повод не надевать брюки. Почему никто ей не напомнил? Друзья, называется!», «У меня есть пара таких футболок, как у нее, в нескольких цветах. Но я ношу их с легинсами» – пишут в комментариях.

Фото: Vostock-photo, Facebook

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