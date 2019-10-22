«Как бабушка»: Мария Шарапова в расслабленном образе подверглась критике в Сети
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Мне нравится эта фотография, потому что моя мама сделала ее. Она сказала, что носки на мне выглядят так, будто я позаимствовала их у бабушки. Я объяснила ей, что это модно!» — комментирует Мария. Спортсменка построила образ вокруг оттенков коричневого: от кофе с молоком до темного каштана. На ней — укороченные широкие брюки высокой посадки в сочетании с джемпером. Тандем дополнен двубортным клетчатым пальто в духе лондонских денди и миниатюрной сумкой кросс-боди из фактурной лакированной кожи «под питона». Завершением аутфита стали кроссовки приглушенного сиреневого оттенка и плотные носки.
Фолловеры явно предпочитают видеть Марию Шарапову в спортивной форме и одежде, подчеркивающей силуэт. «Простите, но вы выглядите как бабушка», «Согласен с вашей мамой», «Простите, но ваша мама права», «Не самый лучший ваш образ», «Моя бабушка ходит в таких же носках», «Штаны как мешок с картошкой» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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