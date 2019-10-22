«Как бабушка»: Мария Шарапова в расслабленном образе подверглась критике в Сети

Фолловеры явно предпочитают видеть Марию Шарапову в спортивной форме и одежде, подчеркивающей силуэт. «Простите, но вы выглядите как бабушка», «Согласен с вашей мамой», «Простите, но ваша мама права», «Не самый лучший ваш образ», «Моя бабушка ходит в таких же носках», «Штаны как мешок с картошкой» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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