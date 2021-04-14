Кайли Дженнер vs Крисси Тейген: выбираем самый стильный travel-образ

Пока Дженнер демонстрирует аутфиты со всех ракурсов, Крисси Тейген вовсю отдыхает со своей семьей на море. Модель не отстает от трендов и делает ставку на двойку цвета молока, который эффектно контрастирует с бронзовым загаром. Ярким дополнением пляжного аутфита Крисси стала забавная корона с морскими звездами и ракушками — по всей видимости, торжественную коронацию провела ее дочка.