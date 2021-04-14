Кайли Дженнер vs Крисси Тейген: выбираем самый стильный travel-образ
Фото: Instagram @kyliejenner
Американская бизнесвумен Кайли Дженнер и модель Крисси Тейген не остались в стороне и посоревновались за самый эффектный вязаный travel-look. Кайли снова позирует на борту частного джета и на этот раз для путешествия выбрала total-look молочного оттенка. Супертрендовый брючный костюм дополнили плетеные мюли в тон и миниатюрная Hermès Kelly из кожи рептилии.
Фото: Instagram @kyliejenner
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Пока Дженнер демонстрирует аутфиты со всех ракурсов, Крисси Тейген вовсю отдыхает со своей семьей на море. Модель не отстает от трендов и делает ставку на двойку цвета молока, который эффектно контрастирует с бронзовым загаром. Ярким дополнением пляжного аутфита Крисси стала забавная корона с морскими звездами и ракушками — по всей видимости, торжественную коронацию провела ее дочка.
Мы уже знаем, что вошло в пятерку горячих трендов этой весны, и где купить остромодные мастхэвы. В главных ролях выступили «школьные» гольфы и сумка-круассан, а о других тенденциях читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @kyliejenner/@chrissyteigen
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