Кайли Дженнер в костюме леопарда взбудоражила Сеть: «Берегись охотников!»
Фото: Instagram @kyliejenner
Буйство принтов и насыщенных оттенков стали ключевыми ингредиентами «хищного» образа Кайли. В главной роли — ультраоблегающий комбинезон с крупным пятнистым паттерном, подчеркнувший соблазнительные изгибы звезды. Ромпер с рукавами-перчатками заинтриговал подписчиков: многие интересовались, как модель моет руки. В тон наряду — объемная дутая куртка на подкладке с тропическим принтом.
Одни фолловеры оставляли под публикацией тысячи восторженных комплиментов: «Королева Кайли», «Какой восхитительный наряд! Кайли, ты гений! Выглядишь потрясающе», «Идеальная фигура», «Горячий образ!», «Такая фигура — просто награда!», «Берегись охотников!». Другие же не скрывали свое недовольство: «Образ так себе, конечно», «Как ты моешь руки?», «Этот аутфит ужасен», — писали в комментариях.
Фото: Instagram @kyliejenner
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