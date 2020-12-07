Кайли Дженнер в костюме леопарда взбудоражила Сеть: «Берегись охотников!»

Кайли Дженнер отдыхает с семьей в окружении снежных пейзажей и хвастается арсеналом ярких зимних образов, которые захватила с собой на каникулы. 23-летняя модель и молодая мама снова в своем репертуаре: на серии новых снимков в Instagram звезда позирует в леопардовом total образе.