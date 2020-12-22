Кайли Дженнер смутила фанатов фото в платье с тесным декольте и очках из 2000-х

Дженнер позирует в силуэтном платье таупового цвета, которое оставило слишком мало места для фантазии. Верх без бретелей, экстремально низкая линия декольте и дерзкий разрез от бедра подняли градус соблазнительности до отметки «максимум». Настолько, что бюст звезды так и норовил вырваться на свободу. Образ Кайли дополнила необычными босоножками на головокружительно высоких фигурных каблуках и крупными солнцезащитными очками в лучших традициях моды нулевых.

Поклонников восхитил смелый look Кайли Дженнер и они не поскупились на комплименты: «Идеальное тело», «Горячая штучка!», «Выглядишь потрясающе! Платье невероятное». Другие же не упустили возможности оценить «опасное» декольте и даже уличить модель в пластических операциях. «Одевайся поскромнее!», «Это платье не для тебя», «Тело и лицо разного цвета. Кайли, как так?», — пишут в комментариях.